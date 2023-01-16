SADAT reklamı tartışması: Kılıçdaroğlu TV100 yöneticisiyle görüştü, işten çıkarılanlar geri döndü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, konuk olduğu TV100 programı sırasında SADAT’ın reklamı yayınlanmış; uygulama büyük tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu, “terörist yetiştiriyorlar” dediği SADAT’ın program sırasında peş peşe silahlı kişilerin görüldüğü reklam vermesine yönelik yaptığı açıklamada “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadelerini kullanmıştı.

TV100 PATRONU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Lideri bugün TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş görüşmenin ayrıntılarını ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile görüştü. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme oldu. Bu görüşmede Kılıçdaroğlu “Bunun bir yayıncılık kazası olduğu ortada” dedi'' ifadeleri ile duyurdu.

İŞE GERİ ALINDILAR

Yarkadaş ayrıca reklamın yayınlanması nedeniyle işten çıkarılanlarla ilgili Kılıçdaroğlu'nun “İşten atılanlar geri alınsın. Benim gönlüm kaldırmaz” dediğini aktardı. İşten çıkarılanlar böylece işe geri alındı.