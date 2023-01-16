Kılıçdaroğlu'nun katıldığı yayında yayınlanmıştı: 'SADAT' reklamı RTÜK gündemine taşındı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda SADAT reklamı yayınlanmasını RTÜK'ün gündemine taşıdı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV100'de katıldığı programın yayını sırasında verilen SADAT reklamı hakkında inceleme başlatılması talebiyle Üst Kurul’a dilekçe verdi.
''RTÜK BUNU GÖRMEZDEN GELEMEZ''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşçı, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken reklam görüntüsü adı altında, 'planlanmış' tehdit içerikli görselle paramiliter yapının reklamını yapan TV100 kanalının yayının incelenmesi için RTÜK’e dilekçe verdim. RTÜK, bunu görmezden gelemez, yok sayamaz" ifadelerini kullandı.
Dilekçe şöyle:
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk olmuştu, program sırasında SADAT'ın reklamının yayınlanması tepki çekmişti.