Tutsaklara yapılan 'muameleyi' eleştirdiği için RTÜK'ten ceza aldı

Sputnik Radyo'da program yapan gazeteci Ali Çağatay, RTÜK tarafından aldığı cezayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Cezaevlerindeki tutsaklara yapılan muameleyi eleştirdiği için ceza aldığı belirten Çağatay, RTÜK'ün 3 program durdurma cezası verdiğini açıkladı.

Çağatay şu ifadeleri kullandı:

''Mücella Yapıcı’nın cezaevinde elleri kelepçeliyken dişlerinin çekilmesi ve cezaevinde düşerek kaburgaları kırılan Korg. Vural Avar’a ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verilmesi üzerine “bunlar ancak Guantanamo ve Ebu Gureyb’de olur” dediğim için; RTÜK, 3 program durdurma cezası verdi.''