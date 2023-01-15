TV100'den yeni SADAT açıklaması: "Ahlaka sığmayan tweetten yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıktı"

TV100'de çıkan SADAT reklamı gündemdeki yerini koruyor. Kanal Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunu işten çıkardı, SADAT yetkililerin tweeti "ahlaka sığmayan" olarak nitelendirildi.

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TV100'den yeni SADAT açıklaması: "Ahlaka sığmayan tweetten yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıktı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk oldu. Program sırasında SADAT'ın reklamı yayınlandı.

Kanalın genel yayın yönetmenin "servisimizin siyasi bilgi eksikliği" açıklamasından sonra kanaldan yeni açıklamalar yapıldı. 

TV100'ün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir. Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, TV100 ekranında 'Haftanın Panaroması' isimli programda Uğur Dündar'a konuk olduğu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önüne giderek paramiliter bir kuruluş olmakla ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlerde bulunmakla suçladığı SADAT'ın reklamı yayınlanmıştı.

Reklamın görselinde elleri silahlı ve yüzleri maskeli kişilerin fotoğrafı vardı. TV100 yaptığı açıklamada reklam bölümünün siyasi bilgisi olmadığı için bu 'politik hatanın' yaşandığı yönünde açıklama yapmıştı. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi ise reklamın planlı olduğunu söylemişti.

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