SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Aslında Halk TV veya TELE1 planlıyorduk..."

SADAT’ın başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınına verdikleri ve büyük tepki çeken reklama ilişkin açıklama yaptı.

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SADAT Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Aslında Halk TV veya TELE1 planlıyorduk..."

SADAT’ın başkanı Melih Tanrıverdi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınına verdikleri ve tartışma yaratan reklama ilişkin olarak, "2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu, birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TLlik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş." açıklamasını yaptı. Tanrıverdi, "CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık" dedi.

Tanrıverdi Twitter hesabından "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" paylaşımını yapan Kılıçdaroğlu'na, "Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye... Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepkiKılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepkiSiyaset

Tanrıverdi paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir paranoya... İcraat makamı iftiradan başka bir şey üretmiyor. 
 
2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu’nun  birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TLlik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim.

Aslında ben Halk TV veya TELE1 istemiştim  fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV100’ü tercih etmiş. Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Hem de 750 liralık (reyting / izlenme oranı meselesi) Etkili reklam için Halk TV veya Tele1’i  planlıyorduk. Hafta ortası CHP'den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu'nun Dündar'la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık.

Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor... Değil mi Kılıçdaroğlu?

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