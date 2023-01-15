Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken alt bantta ekrana gelen SADAT reklamına tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranların yayınlanan Haftanın Panoroması programına katıldı. 

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunduğu programda tepki çeken bir reklam yayınlandı. CHP lideri konuşurken alt bantta SADAT’ın reklamı ekrana geldi.  

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında 'SADAT' reklamıKılıçdaroğlu'nun katıldığı canlı yayında 'SADAT' reklamıGüncel
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