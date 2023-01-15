Kılıçdaroğlu'ndan SADAT reklamına tepki
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken alt bantta ekrana gelen SADAT reklamına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 ekranların yayınlanan Haftanın Panoroması programına katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin birçok başlıkta açıklamalarda bulunduğu programda tepki çeken bir reklam yayınlandı. CHP lideri konuşurken alt bantta SADAT’ın reklamı ekrana geldi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" diye yazdı.
O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz! pic.twitter.com/96G5cmsVhO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 15, 2023
Son Güncelleme:
HDP'li vekil görüşmeleri doğruladı: 'DEVA Partisi, HDP listelerinden Meclis'e girecek' Siyaset 14 Ocak 2023 23:58
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması Siyaset 14 Ocak 2023 21:02
Mansur Yavaş: 'Millet İttifakı seçimlerden sonra bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak' Siyaset 14 Ocak 2023 20:19