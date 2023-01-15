Kürşad Yılmaz evlendi, eski bakan şahit oldu

Suç örgütü liderliğinden yargılanırken MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrası tahliye edilen Kürşad Yılmaz evlendi. Yılmaz'ın nikah şahitliğini eski bakanlardan Cavit Çağlar yaptı.

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Kürşad Yılmaz evlendi, eski bakan şahit oldu

Suç örgütü liderliği suçlamasıyla cezaevindeyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "kahraman" çıkışı sonrası 17 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden 30 Ekim 2021'de tahliye edilen Kürşad Yılmaz, bu akşam Belma Ünal ile evlendi.

Medyaradar'ın haberine göre, İstanbul’da düzenlenen nikah törenine Yılmaz’ın ailesi ve yakın dostları katıldı.

Yılmaz çiftinin nikahını MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini eski devlet bakanlarından Cavit Çağlar yaptı.

2021'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

‘Hürriyeti tehdit’ ve ‘yağma’ suçlarından 17 yıldır cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz, 2021 yılında tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde ‘güvenlik’ gerekçesi ile tahliye edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "kahraman" ilan ettiği Yılmaz ve Alaattin Çakıcı ile ilgili "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşad Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

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