TV100'den 'SADAT' reklamı açıklaması: "Reklam servisimizin siyasi bilgi eksikliği"

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer imzalı yazılı açıklamada, “TV100 yayına başladığı ilk günden itibaren şimdilerde unutulmuş gerçek anlamda "Merkez medya" kavramının içini doldurmaya çalışmıştır. Kimseye küfür etmeden, hedef göstermeden herkesin görüşünü ekrana yansıtmayı görev edinmiştir. Bizim tarafımız doğrulardır, haberin namusudur, yorumun özgürlüğüdür. O yüzden yayın yelpazemiz çok geniştir. Geniştir, çünkü ailemizde yeralan haberci ve yorumcularımız dilediğince görüşlerini açıklarlar.. Hiçbir siyasi programımızda, hiç bir görüş tek başına yer almaz. Mutlaka diğer görüş de karşısında bulunur. ikisi hatta üçü-dördü tartışır. Halk da kendi payına düşeni alır. Bizi sınırlayan şeyler, yasaların yanı sıra insanı insan yapan ahlaki değerlerdir.” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mesleki olarak hepimizin ustası Sayın Uğur Dündar, dün akşam ilk programıyla ekranımızdaydı. Konuğu ise çok önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu idi. 90 dakika olan program önemine binaen aralıksız olarak iki kez tekrar edildi. Sayın Uğur Dündar adeta röportaj nasıl yapılır dersi verdi.

Ancak bir alt bant yüzünden bir anda sosyal medyada bir linç hareketi başladı. Üstelik bu konuda hiç bir dahli bulunmayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar hedef alınarak. 8 saniyelik alt bant reklamından yola çıkılarak varılmak istenen noktalar bizleri hayrete düşürdü. İşin aslı ise şöyleydi:

Sadat geçtiğimiz ay bizim de içinde bulunduğumuz bazı kanallara 8 saniye uzunluğunda sınırlı sayıda alt bant reklam yollamış idi. Böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmeyen reklam servisimiz Sadat reklamını zaman zaman programların içerisine koyarak görevini yapıyordu.

Nitekim Sayın Uğur Dündar'ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programda 100'ü aşkın alt bant reklamın içine bu reklamı da yerleştirmiş. Yayın yönetim durumu fark ettiği an müdahalede bulundu. Reklam kaldırıldı. Program tekrarında da yer verilmedi. Ancak bu arada kıyamet koptu. Ne darbeciliğimiz kaldı, ne silahlı mesaj verdiğimiz.

Evet yasadışı olmasa bile bu politik anlamda bir hatadır. Ancak reklam servisimizin siyasi bilgi eksikliği yüzünden Sayın Uğur Dündar'ın, hele hele de Sayın Kılıçdaroğlu'nun hedef alınması kabul edilemez.

Böylesi masum sayılabilecek bir hatadan yola çıkılarak kişi ve kurumları yok etmeye çalışmak en azından belli değerleri savunduğunu söyleyenlere yakışmamaktadır. Bu olaydan tabii ki ders alınmıştır. Tekrarı önlenecektir."