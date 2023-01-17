8 saniye denmişti: Kılıçdaroğlu yayınında SADAT’ın reklamı 7 kez gösterilmiş!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “paramiliter artıkları” dediği SADAT’ın silahlı ve maskeli reklamı tv100’de konuk olduğu programda yayımladı. Reklamın sadece 8 saniye sürdüğü iddia edildi. Ancak reklamın 7 kez gösterildiği ortaya çıktı.

8 saniye denmişti: Kılıçdaroğlu yayınında SADAT’ın reklamı 7 kez gösterilmiş!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Ocak’ta TV100’de Uğur Dündar’ın konuğu oldu. Canlı olmayan yayında Kılıçdaroğlu’nun ‘terörist yetiştiriyor’ diyerek seçim güvenliği için işaret ettiği SADAT, birçok defa reklam verdi.

Kılıçdaroğlu, yaşanan olaya çok sert tepki verdi. CHP lideri, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadelerini kullandı.

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TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada reklamın sadece 8 saniye sürdüğünü ve reklam yönetiminin siyasi bilgisizliğinden olayın yaşandığını söyledi. Değer’in açıklamasının ardından kanal sosyal medya hesabından konuyla ilgili iki kişinin işine son verdiğini açıkladı. 

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O GÜN 56 SANİYE REKLAM VERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun yayınında SADAT’ın sadece 8 saniyelik reklam vermediği öğrenildi. Tele1'in haberine göre reklamın toplamda 56 saniye yayınlandığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu yayınında 7 kez girilen reklamların saati ve süresi şöyle:

21:07 8 saniye
21:14 8 saniye
21:16 8 saniye
21:25 8 saniye
22:00 8 saniye
22:01 8 saniye
22:04 8 saniye

3 Ocak 2023 tarihinde de 4 kez SADAT reklamı girdiği öğrenildi.

Saatleri şöyle:

20:17 8 saniye
20:18 8 saniye
20:21 8 saniye
20:36 8 saniye

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