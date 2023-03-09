Kılıçdaroğlu’ndan ‘lansman iptali’ kararı: 'Kırkı çıkmadan olmaz'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting programına ilişkin bilgi verdi.

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesinin ardından çizeceği yol haritası merak konusu olmuştu. HalkTV'de "Sözüm Var" programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı mitinglerle ilgili bilgi veren Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hem tek başına hem de Kılıçdaroğlu ile miting yapacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN LANSMAN ÇIKIŞI: DEPREMİN KIRKI ÇIKMADAN OLMAZ

Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylık lansmanı ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu pazar lansman planlanıyordu. Kemal Bey, 'depremin kırkı çıkmadan olmaz' dedi. Onu iptal etti. Kırkı geçtikten sonra bir pazar yapılır mı ya da fiilen kampanya başlar mı genel başkanın ve yöneticilerin taktirinde ama genel başkan, 'kırkı çıkmadan bir kampanya içime sinmez' dedi. Hatta deprem bölgesinde, kırkında mevlitlerin okutulduğu, o acının, yasın tamamlandığı ve kampanyanın sonra başladığı bir şey."