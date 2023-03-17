Kılıçdaroğlu'ndan ertelenen HDP ziyaretine ilişkin açıklama

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ertelenen HDP ziyaretine ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, kendisine HDP ziyaretinin ertelenmesinin sorulması üzerine, “Onu bana sormayacaksınız, onu ev sahibine soracaksınız” yanıtını verdi.

HDP ZİYARETİN ERTELENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

HDP, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ertelendiğini açıklamış ve gerekçe olarak da "program yoğunluğu"nu işaret etmişti.

HDP'nin açıklaması şöyleydi:

"Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem