CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Milli Yol'a ziyaret

Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’la görüştü.

Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Ali Öztunç ile Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yaşar ile Genel Başkan Yardımcıları Ali Saraçoğlu ve Mukaddes Demirci katıldı.

Kılıçdaroğlu ve Çayır’ın 14 Mayıs seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak için görüşme gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile birlikte açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin bugünkü sorunlarını masaya yatırdık, dertleştik. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarıyla beraber en azından bir masanın etrafında bir araya geldik. Bundan sonra da uygun ortamlar olduğunda tekrar bir araya geleceğiz, konuşacağız.”

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, “14 Mayıs’a giderken sayın genel başkanın bize yaptığı ziyareti önemsiyoruz. Nezaketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, bu yolculukta başarılar diliyoruz. Milli Yol Partisi olarak Yazıcıoğlu’nun suikastini, bütün faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması gerektiğini ifade ettik. Duyarlılık gösterdi.” diye konuştu.

Çayır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimliği ne olursa olsun bu ülkede faili meçhul cinayetler açığa kavuşturulmalıdır. Sinan Ateş cinayeti dahil olmak üzere. Adaletin, liyakatin, üretimin olduğu, farklılığın zenginlik sayıldığı bir Türkiye, insan hak ve özgürlüklerinin genişlemesinin aslında zenginliğimizin kapısı olduğu idrakiyle bakmak gerektiğini ifade ettik.

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü çok mühim. Bu konuda bir sıkıntı olduğunu görmedik. Başarılar diliyorum kendisine.”

KILIÇDAROĞLU 15.00’TE BTP’Yİ ZİYARET EDECEK

CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun bugün 15.00’te BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem