Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi

HDP'den yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

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Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yapacağı ziyaret ertelendi. 

PROGRAM YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ERTELENDİ

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi’nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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