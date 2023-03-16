Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak paylaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından ortak paylaşımda bulundular.

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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak paylaşım

Millet İttifakı'nın iktidarı gelmesinin ardından cumhurbaşkanı yardımcısı olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak bir paylaşımda bulundular. 

Çay içerken çekildikleri bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu ve Yavaş paylaşımlarına "Ülkemizin bereketi ve huzuru için çalışıyoruz. Her şey çok güzel olacak" notunu düştü. 

Paylaşımlar şöyle: 

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak paylaşım - Resim : 1

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ortak paylaşım - Resim : 2

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