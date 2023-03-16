AKP'ye göre adaylık için istifa eden Hatay Valisi 'canla başla' çalışmış

Deprem sonrası çalışmalar devam ederken milletvekili adayı olmak için istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan'a AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sahip çıktı.

Deprem felaketinde 20 binden fazla kişinin öldüğü Hatay’da valilik görevini yürütürken, afet çalışmalarının 39’uncu gününde dün istifa ettiğini duyuran Rahmi Doğan hakkında katıldığı CNN Türk yayınında konuşan Kurtulmuş, “Türkiye’de her vatandaşın siyasete girme hakkı bulunduğunu, görevi ne olursa olsun kimseye siyasete girme denilemeyeceğini” söyledi.

CANLA BAŞLA ÇALIŞMIŞ

Doğan’ın depremin ilk anından itibaren Hatay’da canla başla çalıştığını iddia eden Kurtulmuş, “Kendi tercihidir. Kimler, nereden aday olacak bunlar partinin yetkili kurullarının önüne gelir ve karar orada verilir. Aday olmak hakkını kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en büyük olduğu kentlerden Hatay'da Vali Rahmi Doğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday adayı olmak için dün görevinden istifa etmişti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Doğan, Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayım" demişti.