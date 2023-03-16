İbrahim Tatlıses aday olacak mı? Açıklama yaptı

AKP'den4 defa aday adayı olan İbrahim Tatlıses, "Beşinci kez aday olacak mısınız" sorusunu yanıtladı. Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi.

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İbrahim Tatlıses aday olacak mı? Açıklama yaptı

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine kilitlendi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ardından başka bir Cumhurbaşkanı adayının çıkıp çıkmayacağı merak konusu olurken milletvekilliği için aday adaylığı başvuruları da hız kesmeden devam ediyor.

Odatv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin ve partililerin istifa etme süreci yarın sona erecek.

İBRAHİM TATLISES ADAY OLACAK MI?

AKP'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Üç günde 3 binden fazla başvuru aldıklarını belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik" dedi.

Daha önce 4 defa AKP'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, "Beşinci kez aday olacak mısınız" sorusunu yanıtladı.

İbrahim Tatlıses, bir kez daha Şanlıurfa'dan aday adayı olacağının sinyalini verdi. Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi.

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği açılış törenine katılmıştı.

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