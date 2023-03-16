Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi: CHP'li Özel'den 'yarın olabilir' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği bölgede dün sel felaketi yaşandığını dile getiren Özel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Acı üstüne acı, felaket üstüne felaket, kayıp üstüne kayıplar yaşandığını söyleyen Özel, CHP'li 7 milletvekilinin Adıyaman ve Şanlıurfa'da tespitlerde bulunduğunu, CHP'li belediyelerle yerel yöneticiler arasında koordinasyon kurduğunu anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Şanlıurfa'ya gittiğini anımsatan Özel, "Nelerin yapılmaması gerektiğine, devletin nasıl yönetilmesi ve yönetilmemesi gerektiğine dair tespitleri, şahitlikleri oldu" diye konuştu.

Özel, depremzedelerin bu kez çadırlarının su altında kaldığını belirterek "AFAD'ın başındakilerin depreme hazırlık, depremden korunmayla ilgili eksiklikler gibi depremzedelerin barındırılacağı alanlarda gerekli çalışmaları yapmadıkları görülüyor. Dün sular altında kalan her bir çadır AFAD'ın bu konuda nasıl yetersiz olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN PROTESTO

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi olduğu bilinen birisinin protestosuyla karşılaştığını söyleyen Özel, o protestonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılamayacağını belirtti.

Özgür Özel, bu protestoya karşı gösterilen tutumun, geleceğe dair taahhütleri olduğunu vurgulayarak "Bizim dönemimizde şiddet içermeyen her türlü tepki ve protesto özgürce, bundan öncesinde olduğu gibi olacak" dedi.

Protestonun hak olduğunu, 13. cumhurbaşkanının protesto edilebileceğini dile getiren Özel, "Dünkü protesto girişiminden biz bir şey kaybetmedik, demokrasimiz kazandı. Seçim beyannamemizin seçim, protesto hakkı sayfasını canlı yayında izlediniz. AK Parti Gençlik Kolları üyesinin protestosunu, beyannamemizin önemli bir sayfası olarak milletimizin takdirlerine sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, "Şanlıurfa'da sular altında kalan ve insanlara mezar olan" Abide Kavşağı'nın 2013'te açıldığını açıkladığını aktaran Özel, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kavşağın 3 Aralık 2022'de açıldığına dair sosyal medya mesajını gösterdi.

Rahmi Doğan'ın milletvekili adaylığı için Hatay Valiliği görevinden istifa ettiğini anımsatan Özel, Doğan'a dokunulmazlık verilmek istendiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da milletvekili olmalarının konuşulduğunu ve bu durumun giderek somutlaştığını belirten Özel, söz konusu bakanların da dokunulmazlığa ihtiyacı olduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ NE ZAMAN ZİYARET EDECEK?

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaretinin yarın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair soru üzerine, Kılıçdaroğlu'nun, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile depremde Adıyaman'da hayatını kaybeden çocukların aileleriyle görüşmek üzere KKTC'ye gittiğini ve programında değişiklik olduğunu kaydetti.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun cumartesi ve pazartesi günkü programlarını cuma gününe alma yönünde çalışma yapıldığını bildiğini söyledi.

Kaynak: AA