Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesi Türk bayraklarını indirten Hatay Valisi milletvekili olmak için istifa etti

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Hatay’da dün yaptığı program için asılan Türk bayraklarını kaldıran Vali Rahmi Doğan, milletvekili olmak için görevinden istifa etti.

Milletvekili aday adayı olacağını söyleyen Doğan, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan “aday adayı” olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım” ifadelerini kullandı.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.



Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım.



Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.



Değerli hemşehrilerim;



Bugün itibari ile Hatay’dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay’ın 'Onikinci Milletvekili' hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay’ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."

KILIÇDAROĞLU GELECEK DİYE BAYRAKLARI KALDIRTMIŞTI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin mezarlıkta yaptığı hazırlıklar, son dakikada Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın talimatıyla engellenmeye çalışıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, bayrakların indirilmesine ilişkin, “Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara’dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bayrağını indirin diyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi başka bir devlete mi ait arkadaşlar? Emin olun önce inanmadım, böyle şey olmaz dedim. Ama bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur” ifadeleriyle tepki gösterdi.



Kaynak: Gerçek Gündem