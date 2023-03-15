HDP'den AYM'ye bir başvuru daha: Seçim sonrasına bırakılsın

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu parti hakkında açılan kapatma davasının 14 Mayıs seçimlerinden sonraki bir tarihe bırakılması için bir kez daha Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre konuya ilişkin AYM’ye sunulan dilekçede, esasa ilişkin sözlü savunma için verilen 11 Nisan tarihinin seçim çalışmaları açısından en kritik tarihlerden biri olduğu belirtilerek, “…sözlü savunma yapacak eş genel başkanların da seçim çalışmaları kapsamında sahada olacakları yoğun seçim gündeminde, eş genel başkanlar ve onlara destek sunacak parti kurullarının ve uzmanların seçim gündeminden alıkonarak savunmaya odaklanmasının müvekkil parti aleyhine sonuç doğuracağı” denildi.

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye açılan kapatma davasının seçimden sonraya ertelenmesi talebini ocak ayında görüşmüş ve bu talebi reddetmişti.