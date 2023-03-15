Bakan Kurum 'bilime' direniyor: Artçılar bitmeden inşaat ısrarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bilim insanlarının afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürerken yapılan inşaatların yeni bir felaket tehlikesi yarattığı uyarılarını "Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir" sözleriyle savundu.

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Bakan Kurum 'bilime' direniyor: Artçılar bitmeden inşaat ısrarı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye yıkım ile karşılaştı. Kentlerde on binlerce bina yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi. Artçı sarsıntılar sürerken seçimlerin yaklaştığı günlerde AKP iktidarı bölgede kısa sürede inşaat yapmak için harekete geçti. İnşaatların hızlı bir şekilde başlatılmak istenmesi seçim yatırımı ve rant iddiaları ile yorumlanırken uzmanlar artçı sarsıntılar sürerken yapılan inşaatların yeni bir felaketi yaratacağını ifade ederek karara karşı çıkıyor.

BAKAN KURUM, BİLİME İNAT EDİYOR

İktidarın seçimlere kısa bir zamana kala deprem bölgesindeki konutları hızlı bir şekilde inşa etmesine bilim insanlarının tepkileri sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum jeologların, jeofizikçilerin ve şehir planlamacılarının açıklamalarını görmezden gelerek; "Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir" iddiasında bulundu.

İNŞAAT FİRMALARINA 240 GÜN SÜRE VERİLECEK

Prof. Dr. Naci Görür'ün artçılar sürerken temel atılmasının tehlikeli olduğu, kent planlanma uzmanlarının da plansız konut inşasının uzun vadede sorun yaratacağı yönündeki uyarılarına rağmen, Bakan Kurum "kendileriyle sözleşme imzalayan inşaat firmalarına 240 gün süre koyduklarını" belirtti.

KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE İNŞA EDİLECEK

Sabah gazetesinden Dilek Güngör'e konuşan Kurum, "Bu da sekiz ayda teslim etmeleri anlamına geliyor. Biz daha önceki depremlerin ardından yaptığımız konutları altı ayda teslim ettik. Burada da bir yıl içinde vatandaşlarımızın ihtiyacını gidererek konutları inşa edeceğiz" dedi.

Kurum, artçı depremler devam ederken konut yapılmasının sakıncalarına dair uyarılara da, "Ülkede her yıl binlerce artçı deprem oluyor. Bu depremlerde de inşaatlar yapılıyor. Artçılar devam ederken inşaat yapılmayacaksa hiçbir inşaatın yapılmaması gerekir" ifadelerini kullanarak bilimi yok saydığını gözler önüne serdi.

BAKAN KURUM'DAN ZEMİN SAVUNMASI

Kurum, "Asıl olan doğru zeminde ve doğru şekilde yapmak. Hocalarımız sahada, artçı depremde yapısal hasar olup olmadığına da bakılıyor. TOKİ'nin yaptığı afet konutlarının hepsi ayakta... Birçoğu 1 yıl içinde yapıldı" dedi.

 
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