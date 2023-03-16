Son anket: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 5 puan fark, dikkat çeken 'HDP' detayı
MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ellerindeki son anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki fark, 5 puan.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, bu gelişmenin ardından yaptıkları anketin sonuçlarını Habertürk TV'de paylaştı.