Savcı Sayan da vekillik için istifa etti

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti.

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Savcı Sayan da vekillik için istifa etti

Günlerdir Ağrı Kamuoyunun gündeminde olan Savcı Sayan’ın milletvekilliği adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Sayan’ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

SİCİLİ SKANDALLARLA DOLU

Bir dönem CHP’de de görev yapan Savcı Sayan’ın geçmişin de birçok skandal bulunuyor.

Sayan yakın zamanda, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle sokakta yürüdüğü video sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ağrıspor'un satışı nedeniyle AKP'li Sayan ve yakınları ile Yıldırım ailesi arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Sayan’ın FETÖ’den hüküm giyen Mehmet Baransu ile aynı masada fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Sayan’ın fotoğrafının olduğu bir diğer isim ise çocuk istismarcısı Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban’dı. Melih Gökçek'i ziyaret etmek için Ankara'ya gittiği öğrenilen Şeyh Fatih Nurullah, Gökçek'le birlikte yemek yedi. Buluşmada, Sayan da yer aldı.

Sayan ve korumalarının Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ inşaatı şantiyesinde çalışan işçileri darbettiği de iddialar arasındaydı.

Sayan yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin geçen yıl, bankalara toplamda 148 milyon lira borçlandığı tespit edildi. Muhasebe kayıtlarında, borcun 62 milyon lira olarak gösterildiği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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