Kılıçdaroğlu'ndan DSP ziyareti sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı için ilk açıklama

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile görüşmesinin ardından DSP'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ortak açıklama yaptı.

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Mİllet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilere ziyareti zürüyor. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezi'ne gitti.

Kılıçdaroğlu'nu kapıda DSP Genel Başkanı Önder Aksakal karşıladı. İki lider, DSP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

"15 MAYIS'TA YENİ BİR TÜRKİYE'YE UYANACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Huzuru, farklı düşüncelere saygıyı, dayanışmayı ve karşılıklı söylenenlerin ne kadar sağlıklı dinlendiğini göreceğiz. Bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksal; "Demokrasinin en güzel yanı partilerin iletişimi sağlıklı yürütülmesi. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimizi yakışır olması temenni ediyorum. Onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız emekten yana politikalarımızla, çalışmalarımızı yürütüyoruz. DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. Kıbrıs, Mavi Vatan, Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadisleri değerlendirdiğimiz en önemli özellik, küresel emperyalist yapılarla ve kadim Türk devletinin arasında bir seçim olduğudur. Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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"15 MAYIS'TA BU TÜR OLAYLAR OLMAYACAK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı hakkında; "Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin kimse karamsarlığa kapılmasın, emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak, olayları yaratanlar da sürat ile yakalanıp yargılanacaklar kimse üzülmesin. Biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de" dedi. 

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KILIÇDAROĞLU, MUSTAFA SARIGÜL İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Sarıgül, "En doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bugün armudun sapı, üzüm çöpü deme değil günü değildir. Bireysel konuşma değil toplumsal konuşma günüdür. 14 Mayıs’ta inşallah demokrasi kazansın" ifadeleriyle Millet İttifakı'nın adayı CHP liderine desteğini tekrarladı. 

 
 
 
 
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