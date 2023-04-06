Deprem yardımlarının akıbeti ne oldu? Nereye harcandı bilinmiyor

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden deprem yardımlarının akıbetini sordu.

İçerisinde vatandaşın vergilerinin de olması nedeniyle bağışlar konusunda halka hesap verilmesi gerektiğini düşünen VAVEK yönetimi, vadedilen yardımların ne kadarının ödendiği, toplanan paraların hangi kurumlara aktarıldığı, yardım paralarını alan kurumların bu paraları kimlere, nerelere ve ne amaçla harcadığı sorularının kamuoyu adına açıklanmasını istedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı, taahhüt edilip yatırılmayan paraları açıklamadı. Milyarlarca liralık yardım paralarının kimlere ya da hangi projelere aktarıldığına ilişkin bilgiler de adeta sır gibi saklandı.

VAVEK Başkanı Dr. Turgay Bozoğlu imzasıyla CİMER'e gönderilen mektupta, Tek Yürek Türkiye Kampanyasında bağışta bulunacağını ilan edenlerin listesi de verildi. Mektupta, “AFAD'ın resmi sitesinde 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolar neden yayımlanmamaktadır” sorusu da yöneltildi.

ÖDEMEYENLER AÇIKLANMADI

CİMER, kamuoyunun da büyük merakla beklediği bu soruları AFAD'a yöneltti.

AFAD Bağışçı İlişkileri Daire Başkanlığından, herkesin merak ettiği değil, herkesin zaten bildiği yanıtlar geldi.

AFAD, taahhüt edilip ödenmeyen bağışları ve bağışçıları açıklamak yerine, bağışçıların beyan ettiği tutarların AFAD ve Kızılay'a yatırılmak üzere taahhüt edilmiş tutarlar olduğu, bu hesaba yatırılmış tutarların depremzedelerin öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kullanılacağını belirtmekle yetindi.