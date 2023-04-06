Görüşme sonrası ortak açıklama | Mustafa Sarıgül: En doğru aday Kılıçdaroğlu'dur

GERÇEK GÜNDEM /

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) ziyaret ediyor Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile partinin genel merkezinde görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları; Gülizar Biçer Karaca, Gökçe Gökçen ve Muharrem Erkek eşlik etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Sarıgül ortak açıklama yaptı.

"BAHAR HAVASINI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu; "Türkiye'nin sorunlarını, deprem bölgesinde olan sorunları kendisiyle ve arkadaşlarıyla görüştük .Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin bir bahar havasına ihtiyacı var. Bu bahar havasını yakalamak zorundayız. Halil İbrahim Sofrasını büyütmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu; "Türkiye'de hayatın her alanında insanlar büyük bir endişe duyuyor. Bu endişeyi ortadan kaldırmamız lazım. Bunun yolu beraber olmak. Birlikte olmamız lazım. Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz, demokrasiyi getirmemiz lazım. Kadın erkek eşitliğini sağlamamız gerek" dedi.

"ARMUDUM SAPI, ÜZÜMÜN ÇÖPÜ DEME GÜNÜ DEĞİLDİR"

Mustafa Sarıgül; "Türkiye Cumhuriyeti'nin inşallah sayın 13 Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duydum" ifadelerini kullanarak desteğini yineledi.

Demokratik parlamenter sistemden yana olduklarını vurgulayan Mustafa Sarıgül; Sayın Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok güzel bir görüşmeyi heyetler arasında gerçekleştirdik. İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diye konuştu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül; "En doğru aday sayın Kılıçdaroğlu’dur. Bugün armudun sapı, üzüm çöpü deme değil günü değildir. Bireysel konuşma değil toplumsal konuşma günüdür. 14 Mayıs’ta inşallah demokrasi kazansın. Allah’ım yolunuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, DSP GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDECEK

Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te ise Demokratik Sol Parti'yi (DSP) ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu, genel merkez binasında Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: Gerçek Gündem