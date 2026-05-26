Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Yalanlar ve İftiralar Kardeşliğimizi Bozamaz'

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı Kurban Bayramı mesajında "Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır" dedi.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Yalanlar ve İftiralar Kardeşliğimizi Bozamaz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun ilgili açıklaması şöyle:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım, Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na TelefonBahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na TelefonSiyaset

Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'Güncel

CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!Güncel

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na Telefon Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na Telefon
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak? Gözler Yarınki Açıklamada Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Bülent Arınç'tan CHP'yi Karıştıran 'Mutlak Butlan'a Tepki: 'Bu bir Kaos Kararıdır, Yargıtay Durdurmalı' Bülent Arınç'tan CHP'yi Karıştıran 'Mutlak Butlan'a Tepki