Bahçeli'den Peş Peşe Bayram Tebriği: Önce Özel'e Sonra Kılıçdaroğlu'na Telefon

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'i telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bahçeli'nin aynı zamanda mahkeme kararıyla göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aradığı öğrenildi. Gazeteci Hacı Yakışıklı tv100 ekranlarında görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Özgür Özel'in Whatsapp grubu oluşturulmuştu gazeteciler için. O grupta Özel'in Bahçeli'yle görüştüğü mesajı var. MHP kaynaklarıyla görüştüm. Sayın Bahçeli Özgür Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış. Bu bilgiyi ilk kez buradan kulis bilgisi olarak aktaralım. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bunu normal gördüklerini ifade ediyorlar."

Kaynak: Haber Merkezi