Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı kutlanıyor.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın büyük destanı 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 108. yılı kutlu olsun. Bu emsalsiz destanı yaratan başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Çanakkale Deniz Zaferi'nin anlam ve önemini içeren video da yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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