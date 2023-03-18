Selahattin Demirtaş açıkladı: HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti öncesi Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir yazı geldi.

Selahattin Demirtaş açıkladı: HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde T24 için kaleme aldığı yazının başlığını 'HDP, Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?' olarak belirledi. Demirtaş, "HDP yönetimi kendisi için bir şey istemeyecek; kimseyi ayırmadan, 85 milyonun huzurunu, refahını, barışını sağlamak için hazır olduğunu belirtecek" dedi.

"Başlıktaki soru yanlış aslında. Benzeri bir soru, Cumhur İttifakı'nın yeni ortaklarına sorulabilir. Nitekim her biri, birkaç milletvekilliği isteyip ittifaka katıldılar. Oysa HDP, Millet İttifakının parçası değil, olmak gibi bir isteği de yok" diyen Demirtaş, "Zaten HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kurucu parçası ve kendi öz gücüyle de parlamentoya girecektir. Dolayısıyla HDP'nin kimseden bakanlık, milletvekilliği talebi yoktur. HDP, önümüzdeki dönemde parlamentonun ana muhalefet partisi olmaya adaydır" ifadesini kullandı.

Demirtaş yazısına şöyle devam etti:

"Bununla birlikte HDP'nin duymak ve emin olmak istediği şey, yeni dönemde demokratik değişimin ciddiyetle, içtenlikle ele alınıp alınmayacağıdır.

İfade özgürlüğünden örgütlenme ve gösteri hakkına, kadın eşitliğinden çevre haklarına, kültürel haklardan demokratik siyaset hakkına kadar temel haklara nasıl yaklaşılacak? Ekonomiden eğitime, adaletten sağlığa kadar temel politikalar ne olacak? Kürt sorunu TBMM'de, toplumda ve medyada özgürce konuşulup tartışılabilecek mi, barışçıl demokratik anlayışla Türkiye'nin birliği içinde çözüme nasıl bakılacak?

Geçmiş yılların adaletsizlikleri, suçları, yolsuzluklarıyla ilgili ne yapılacak? Toplumsal kutuplaşmanın bitmesi ve eşitsizlik sorunu nasıl ele alınacak?

Yani HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde ifadesini bulan politikalara yaklaşım nasıl olacak?

Gördüğünüz gibi HDP yönetimi kendisi için bir şey istemeyecek; kimseyi ayırmadan, 85 milyonun huzurunu, refahını, barışını sağlamak için hazır olduğunu belirtecek."

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