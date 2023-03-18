Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mısır'da: 11 yıl sonra bir ilk
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşıyla görüşmek için Mısır'a gitti. Çavuşoğlu'nun bu ziyareti 11 yıl aradan sonra iki ülke arasında bir ilk oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.
Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
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