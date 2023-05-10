Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ile kameraların karşısına geçti

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği bir videoyu paylaştı.

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Seçimlere artık sayılı günler kala liderler, hem miting meydanlarında hem de sosyal medyada propagandalarını sürdürüyor.

Son olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte çektiği bir videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoya "Birleşe, birleşe" notunu düştü.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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