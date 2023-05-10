'Paralel seçim kurulu' iddiaları için CHP'den çağrı: YSK Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmalı'

YSK, İçişleri Başkanlığı'nın, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturulacak 'seçim modülü' için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesine yönelik talebini reddetti. Alınan karara tepki gösteren CHP'li Tuncay Özkan, YSK’yı, suç duyurusunda bulunmaya davet etti.

'Paralel seçim kurulu' iddiaları için CHP'den çağrı: YSK Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmalı'

Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı. 

YSK, Bakan Soylu'ya 'dur' dedi: Seçim sonuçlarını GAMER sayfasına kaydetmesini yasakladıYSK, Bakan Soylu'ya 'dur' dedi: Seçim sonuçlarını GAMER sayfasına kaydetmesini yasakladıSeçim

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu kararın yeterli olmadığını belirtti.

“YSK, SOYLU VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI”

Özkan, “Süleyman Soylu'nun seçim güvenliğine gölge düşürecek GAMER sistemini kullanmasını reddetmek yetmez. YSK paralel yapı kuran Süleyman Soylu ve bu işlemde parmağı olan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunmalı” ifadelerini kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
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