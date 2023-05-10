YSK, Bakan Soylu'ya 'dur' dedi: Seçim sonuçlarını GAMER sayfasına kaydetmesini yasakladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İçişleri Bakanlığı’nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

Bakanlığın söz konusu uygulaması CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından kamuoyunun gündemine taşınmış ve sandık sonuçlarını GAMER isimli uygulamaya kaydetmek isteyen İçişleri Bakanlığı’nın, polis ve jandarma ekiplerini sözlü olarak yasadışı görevlendirdiği öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı, YSK’ye paralel bir seçim takip sistemi kurmasıyla tepki çekmiş, hukuksuz kararın uygulanmaması için YSK'ye çağrı yapılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem