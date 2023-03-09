Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü: Savcı adayı yeniden mülakata girdi, 4 dakika sürdü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olan ve Temmuz 2020 ve Haziran 2021 tarihlerinde olmak üzere iki kez Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatına giren Avukat İsa Temur, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde bu mülakatların tutanaklarına erişti.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan'ın haberine göre, mülakat belgelerinde 12’şer puan verilerek toplam 60 puan ile 70 barajının altında kaldığı ortaya çıkan Temur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te görüşme gerçekleştirmişti.

Avukat Temur, son gün başvurduğu Hâkim ve Savcı Adaylığı sınavını kazanarak yeniden mülakata girdi. Önceki mülakatların ortalama bir ile iki dakika arasında sürdüğünü hatırlatan Temur bu kez ise mülakatının dört dakika sürdüğünü belirtti.

"BU KEZ MÜLAKATIM DÖRT DAKİKA SÜRDÜ"

Daha önce Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Bir ay çalışsam sınavı yeniden kazanacağım” dediğini hatırlatan Temur, 25 günlük bir çalışmanın ardından yazılı sınavı kazandığını söyledi. “Tutanakların yayılmasıyla mülakatlarda bir değişiklik olup olmayacağı” sorusunu da merak ettiğini ve bunun yanıtını almak istediğini ifade eden Temur, yeniden girdiği mülakatta yaşadıklarına dair şunları kaydetti:

“Asla bir beklentiyle sınava girmedim. Mülakatı görmek istedim. Bu kez mülakatım dört dakika sürdü. Benden önceki adayların içeriye girdiklerinde kaç dakikada çıktıklarının süresini kronometre ile tutum. Genelde bir buçuk iki dakika süren mülakatlar bu sefer üç buçuk dört dakika sürdü. Benim bu seferki mülakatımda birkaç soru fazla sordular. Bana sorulan sorular açıkça zordu. Bunda haberlerin etkisi var mı bilmiyorum. Mülakatlarda sorular teknik olarak doğru cevap verilmesinden çok tepkisini ve diksiyonunu ölçmek için sorulur. Daha önce ortaya çıkan tutanaklardan da anlaşıldığı gibi mülakat puanları adayların referansının gücüne göre veriliyor. Bunu da zaten ispatladık. Sınavlarda bir derecenin önemi yok. Benim beklentim bu sene hem sınav puanının hem de mülakatın dikkate alınarak adayların seçilmesi. Hak edenin kazanmasını bekliyorum.”

"BU YILKİ MÜLAKATLARIN DA TUTANAĞINI TALEP EDECEĞİM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun özel kalemine bilgi edinme kanunu çerçevesinde aldığı mülakat tutanaklarını teslim ettiğini, kişisel çıkar amacının olmadığını belirten Temur, “Türkiye derecesi yapan, benden daha iyi derece yapıp elenenler var. Benim beklentim onların da bu şekilde tutanaklarını alıp bir şekilde gündeme getirmeleriydi. Ülkenin gündeminden mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun önemsememesinden mi bilmiyorum. Beklentim karşılanmadı. Benim tek dileğim liyakatli insanların göreve gelmesi” ifadelerini kullandı.

Her yıl sınava girmeyi düşündüğünü, bu durumu gündeme getireceğini ifade eden Temur, “Bu yıl girdiğim mülakatların da tutanaklarını talep edeceğim. Ama bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Bunun da mülakat jürisinin inisiyatifinde olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Referansı olmayanların elenmesi için yapılan bir şeydi, umarım bu yıl aynısı olmaz” diye konuştu.