TKP'den sosyalistlere parlamento seçimleri için çağrı: 'Seçim barajını aşma şansı doğmuştur'

Türkiye Komünist Partisi sol-sosyalist-komünist partilere parlamento seçimleri için solda bağımsız bir seçim ittifakı oluşturma çağrısı yaptı.

Bugünkü koşullarda emekçilerin parlamentoda temsil edilmesinin önündeki seçim barajının aşılma şansının doğduğu belirtilen açıklamada, Sosyalist Güç Birliği ve Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan ya da şu anda herhangi bir ittifakın parçası olmayan bütün devrimci güçlere çağrı yapılıyor.

"AKP iktidarına karşı kararlı bir biçimde konumlanırken NATO’cu, sağcı ve piyasacı karakter taşıyan düzen muhalefetinden net bir biçimde ayrışmak son tahlilde iki kişinin oylanacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, parlamento seçimlerinde mümkün olacaktır" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın tamamı şöyle:

Parlamento seçimleri için Sol'a çağrımızdır

"Türkiye’de laikliği, bağımsızlığı ve devletçi-kamucu bir toplumsal sistemi savunan, gerçek bir düzen değişikliği talebini dile getiren sol-sosyalist-komünist partilerin aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen bir seçim işbirliğine girerek yıllardır emekçilerin temsilcilerinin parlamentoda temsiliyetinin önüne geçen seçim barajını aşma şansı doğmuştur.

Türkiye Komünist Partisi, tüm devrimci güçleri, on yıllar boyu dünyada ve Türkiye’de verilen zorlu mücadelelerden süzülüp gelen tarihsel değer ve ilkelerimiz doğrultusunda bir seçim ittifakı oluşturmaya çağırmaktadır.

Sosyalist Güç Birliği’nin bir bileşeni olarak TKP, AKP’ye karşı toplumda biriken tepkilerin düzen sınırları içine hapsolmaması için fırsat varken Sosyalist Güç Birliği ve Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan ya da şu anda herhangi bir ittifakın parçası olmayan bütün devrimci güçlerin, hep birlikte solun bağımsız bir seçim ittifakı yaratması için üzerine düşeni yapacaktır.

Partimiz emperyalizme, gericiliğe ve sömürüye karşı toplumda biriken tepkilerin gerçek bir siyasal enerjiye dönüşmesi için yakalanan fırsatın iyi değerlendirileceği inancıyla hareket edecek, peşin hüküm ve yargılardan uzak duracak ancak belirtilen ilke ve değerlerin muğlaklaştırıldığı ya da önemsizleştirildiği hiçbir platformda yer almayacaktır.

Bugünkü koşullarda, AKP iktidarına karşı kararlı bir biçimde konumlanırken NATO’cu, sağcı ve piyasacı karakter taşıyan düzen muhalefetinden net bir biçimde ayrışmak son tahlilde iki kişinin oylanacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil, parlamento seçimlerinde mümkün olacaktır.

Seçime girme yeterliliği olan sol partilerin oy pusulasında kendi adlarıyla ama bir ittifak çatısı altında yer alması yıllardır haksız yere marjinallikle eleştirilen sosyalist düşünce ve eylemin ayağa kalkmasına yardımcı olacaktır.

Çağrımıza kulak verileceğine ve emekçi halkımız için umudu ve çareyi birlikte örgütleyebileceğimize inanıyoruz."