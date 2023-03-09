İmamoğlu ve Yavaş sahaya çıkıyor: HDP ile görüşme ne zaman?

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra propaganda ve resmi aday gösterme süreci hakkında çalışmalarına hız verdi. Seçim kararının ilanının ardından Kılıçdaroğlu’nu adaylığını resmileştirecek ittifak, grup kararı yerine ortak imzayı tartışıyor. Kılıçdaroğlu'nun halkla buluşmalarına yönelik planlamalar da yapılıyor.

TBMM'ye veda eden Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısı yerine salı günleri miting düzenleyecek. Bulunduğu bölgenin CHP milletvekillerinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’na zaman zaman ittifakı oluşturan partilerin milletvekillerinin de eşlik edecekleri kaydedildi.

BAŞKANLAR DEVREDE

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’na mitinglerde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da zaman zaman eşlik edecekleri kaydedildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan muhalefet kurmayları, Karadeniz’de Ekrem İmamoğlu’nun, İç Anadolu’da ise Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu ile birlikte miting yapacağını ifade etti. İmamoğlu’nun ayrıca Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki mitinglere de katılabileceği bildirildi.

ORTAK İMZA

İttifakın gündemindeki bir diğer konu ise Kılıçdaroğlu’nun resmi adaylık süreci olacak. Bir ismin resmi adaylık sürecinde ya grup kararı ile ya da en az 100 bin imza ile aday olabildiğini hatırlatan ittifak temsilcilerinin, Kılıçdaroğlu’nu ortak imzalarla aday gösterme eğiliminde olduğu bildirildi. İttifakın büyük oranda “Tüm partilerden seçmenlerle birlikte 1 milyon imza toplayıp Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte aday yapalım” görüşünü dile getirdiği fakat bu konuda görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.

HDP İLE GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu’nun önündeki bir diğer önemli gündem maddesi de ittifak dışı partilerle görüşme olacak. Kılıçdaroğlu’nun HDP dahil birçok ittifak dışı partiyle “Cumhurbaşkanı adayı” sıfatı ile görüşmeler gerçekleştirileceği öğrenilirken bu ziyaretler için öncelikle resmi seçim kararının alınmasının beklendiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda destek isteyeceği siyasi partilerin genel merkezlerine ziyaret gerçekleştireceği ancak henüz seçim kararı alınmadığı için hiçbir partiden randevu talep edilmediği kaydedildi.