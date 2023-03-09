Babacan'dan 3. yıl mesajı: Özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı

DEVA Partisi ideri Ali Babacan partisinin üçüncü yaşına ilişkin paylaştığı mesajda kadrolarına teşekkür ederken "Eşit vatandaşlık ilkemizden asla vazgeçmeden, demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız; özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı" dedi.

Babacan'dan 3. yıl mesajı: Özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twitter'dan partisinin üçüncü kuruluş yılına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Babacan mesajında "Şimdi, başladığımız yolculuğun en önemli duraklarından birine ulaşmak üzereyiz" vurgusunu yaptı.

Babacan'ın mesajı şu şekilde:

"Bugün, cesur yol arkadaşlarımla beraber özgür ve zengin Türkiye hayaliyle yola çıkalı tam üç sene oldu.

Bu üç senenin her gününü ilmek ilmek çalışarak beraberce ördük. Şehir şehir büyüdük.

İşlerinde uzman, çalışkan, umut dolu çok güzel arkadaşlar tanıdım. Kadromuz sürekli büyüdü.

Sevincimizde de, üzüntümüzde de beraberdik. Koskoca bir aile olduk.

Çok güzel işlere imza attık.

Kendi kendimize çalışmadık, alanında uzman herkesin kapısını çaldık, fikrini aldık.

İlk günkü gücümüzü ve umudumuzu daha da artırdık.

Şimdi, başladığımız yolculuğun en önemli duraklarından birine ulaşmak üzereyiz.

Eşit vatandaşlık ilkemizden asla vazgeçmeden, demokratik değerleri ihya edeceğimiz, adaleti sağlayacağımız; özgür ve zengin Türkiye’ye çok az kaldı.

Üç sene az değil ama daha önümüzde çok uzun yıllar, çok uzun yollar var.

Sevgili çalışma arkadaşlarım, DEVA Partisi’ne gönül vermiş kıymetli üyelerimiz;

Bu yolda sizlerle beraber olduğum için onur duyuyorum. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Birlikte nice büyük başarılara imza atacağız.

Partimizin üçüncü yaşı kutlu olsun."

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