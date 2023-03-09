Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık bir mektup yazmış; Demirtaş, "“HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş, “Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü ‘birleşe birleşe kazanacağız’ sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin, partimiz HDP'ye dönük bazı açıklama ve yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum” diye yazmıştı.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

Demirtaş'ın mektubuna İYİ Parti'den yanıt Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den geldi.

Halk TV'deki "Sözüm var" programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya cevap verdi.

"KESİN ÇİZGİLERİMİZ VAR"

Erdem'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir method yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil.

Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum. 85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugün de netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz."