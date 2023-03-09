İktidara yakın yazar duyurdu: Cumhur İttifakı'na iki parti daha katılıyor

İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu Millet İttifakı'nın "Altılı Masa" ile birleşerek altı partili bir ittifaka dönüşmesi Cumhur İttifakı'nı da harekete geçirdi. AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na iki parti daha katılmaya karar verdi.

Sabah yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı.

Övür yazısında, "Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor." ifadesini kullandı.