CHP'li Zeybek: Yapı stokunu iyileştiremeyeceğimiz yerlerde kentleri taşımalıyız

Komisyonun CHP Sözcüsü Gökan Zeybek'in açıklamaları şöyle;

Raporlarımızda, komisyonda, heyet toplantılarında, alandaki çalışmalarda, jeofizik mühendislerinin , bilim insanlarının söylediği noktasal olarak “burası büyük risk altında, burada olası bir deprem tehlikesine karşı hızlı önlem alınması gerekir” denilerek nokta koyulan yerler bu fonun kapsamında mı? Bunu bilmiyoruz. İçeriğine baktığımız zaman daha çok depremde yıkılmış olan bölgeleri kapsıyor ama olası bir Marmara depreminde Sakarya, Kocaeli ,Yalova, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Bursa illerindeki riskli yapıların iyileştirilmesiyle ilgili buradan bir kaynak aktarımı olacak mı, o belli değil. İzmir depreminde yıkılan , sonrasında 2020’de yıkılan Menderes deltasını ,Gediz deltasını yani Aydın-Denizli hattını, Manisa-Akhisar hattını, Milas hattını ilgilendiren faylardaki stres birikiminin yoğunlaştığını biliyoruz . Buralardaki yapı stokunun iyileştirilmesiyle ilgili bu fonun kapsadığı bir çalışma var mı? Bilmiyoruz.

‘AFET İMAR FONU’NUN ŞEFFAF VE DENETLENEBİLİR OLMASI GEREKİYOR!

Biz bu Komisyonda “Turizm Tanıtım Ajansı” adında bir oluşumu görüştük ve görüşmeler sırasında bu ajansın Sayıştay denetimiyle ilgili ciddi tartışmalar oldu. Orada “Sayıştay denetim yapmayacak ancak bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan denetimler Sayıştay’a bilgi olarak gönderilecek.” denildi. Ama 3 yıldır bu ajansın topladığı paralarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Komisyon olarak bizler bu paraların nerelere harcandığı konusunda maalesef bilgi sahibi olamadık . O nedenle bu tür fonlarla ilgili genel yaklaşımımız bir açıklık..! Bunun açıklığa kavuşmasına ihtiyaç var..!

FAY HATTININ ÜZERİNDEN GEÇEN BİR YERLEŞİM YERİ VARSA NİYE TAŞIMIYORUZ? NEDEN YIKILMASINI BEKLİYORUZ ? BİR KARARLILIK GÖSTERELİM…

‘Türkiye Afet Strateji ve Eylem Planı’ vardı. Bunun mutlaka bu deprem sonrasında güncellenmesine ve yeni bir eylem planı oluşturulmasına ihtiyaç var. Bu eylem planının içinde tabii ki başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya Doğanşehir, Gaziantep İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri başta olmak üzere çok sayıdaki yerleşim yerinin bir eylem planına ihtiyaç var. Bir karar alalım ve bu yerleşim yerlerini taşıyalım. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Erbaa taşındı. Fay hattının üzerinden geçen bir yerleşim yeri varsa niye taşımıyoruz? Neden yıkılmasını bekliyoruz? Bir kararlılık gösterelim. Deprem Komisyonu’nda söyledik; Pazarcık, Türkoğlu, İskenderun, Antakya depremi kapımızda dedik… Burada yapı stokunu iyileştiremeyeceğimiz yerlerde kentleri taşımayı düşünmemiz gerekir. Buradan söylüyorum, Bingöl Karlıova-Yedisu. Yedisu kaç nüfuslu bir ilçe? 2 bin nüfusu yok. Taşıyalım Yedisu’yu… Karlıova'da eğer risk varsa 500 bin evi taşıyalım. Taşıyalım ve bitsin artık. Bu kentler riskin altında yaşamaktan kurtulsunlar. O nedenle sadece bir fon yönetimi değil, aynı zamanda bu fonu nasıl kullanılacağı konusunda da Parlamento olarak bir irade ortaya koymamız gerekmekte.

ENKAZLARDAN KURTARDIĞIMIZ VE ALKIŞLARLA AMBULANSA BİNDİRDİĞİMİZ İNSANLARIMIZIN ÇOĞUNU KAYBETTİK

Bir şehir düşünün. Hatay’ ı düşünün... Bunu gözlerimle gördüm… Adana’ ya 2.5 saatte ambulansla giden, enkazdan çıkarılmış, kurtarılmış her 100 yaralının 90’ı yaşamını yitirdi. Bu çok büyük bir sayı. Biz o enkazlardan kurtardığımız ve alkışlarla ambulansa bindirdiğimiz insanlarımızın çoğunu kaybettik. Hatay Milletvekilimiz ve bu Komisyonumuzun üyesi İsmet Tokdemir’in 3 yeğenini enkazdan canlı çıkarmamıza rağmen üçünün de cenazesini 23 gün sonra Adana’dan geri getirdiler.