'Casusluk' suçlamasıyla yargılanıyordu: Metin Gürcan davasında yeni gelişme

GERÇEK GÜNDEM - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı.

Kararın çıkması beklenen bugünkü duruşmada mahkeme, 15 Haziran’a duruşma tarihi atadı.

Savcı, 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında mütalaasını açıklamıştı. Gürcan'ın, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde temin etme ve açıklama' suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gürcan, mütalaayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "İki defa tahliye olduğum, halen tutuksuz yargılandığım dava süreci ve yaşadıklarım hakkında çok fazla soru alıyorum. Elbette anlatacak çok şeyim var. Ancak, her şeye rağmen Hukuka inancım ve Yüce Mahkeme'ye saygımdan dolayı mahkeme kararına kadar konuşmayacağım” demişti.

MİT İHBARCI OLDU, İDDİANAME TEPKİ ÇEKTİ

TSK'den yüzbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra güvenlik, dış politika ve jeo-strateji alanında çalışmalara imza atan Gürcan hakkındaki iddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ihbarcı olduğu görülmüştü.

İddianamede, “Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme” suçlaması yapılan Gürcan’ın hakkında casusluk yaptığına dair deliller arasında MİT’in yazılarının olduğu belirtilmişti.

38 sayfalık iddianamede Gürcan’ın İspanya ve İtalya İstihbarat servislerince 2016 yılından itibaren "Haber Elemanı" olarak kullanıldığı iddia edilirken, İspanya Servisi tarafından kendisine kod isim verildiği belirtilmişti.

“DEVLET BÜYÜKLERİNİ İTİBARSIZLAŞTIRDI” İDDİASI

Gürcan hakkındaki casusluk iddiaları arasındaki savcılığın “Pandemi sürecinde tedarik edilen aşılar konusunda dönem itibariyle devlet büyüklerimiz itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız beyanlarda bulunulduğu” ifadelerine yer vermesi ise dikkat çekmişti.

SADAT HAKKINDAKİ İFADESİ “CASUSLUK” SAYILDI

Metin Gürcan’ın Türkiye’deki yabancı devlet görevlilerine FETÖ’cü darbe girişiminin ardından TSK’de, SADAT’ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi’nin etkin olduğunu söylemesi de casusluk tespitleri arasında gösterildi. Öte yandan Harp Okulları mülakatlarına SADAT’ın katıldığını ortaya çıkmıştı.

AÇIK KAYNAKLAR CASUSLUK TESPİTİ SAYILDI

Ayrıca savcılık, defalarca haber olmasına rağmen Gürcan’ın Libya hükümetine bağlı harp okulu öğrencilerini eğiteceğine dair bilgiyi aktarmasını ve Libya’da çok fazla Türk askerinin olduğunu aktarmasını da casusluk tespitleri arasında göstermişti.

Gürcan ifadesinde, yabancı devlet görevlileriyle görüştüğünü kabul ederken, söz konusu görüşmelerin şeffaf kamuya açık alanlarda gerçekleştiğini belirtmişti.