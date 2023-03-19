Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi: 'Yöntem belirlenmeye çalışılıyor'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin ertelenmesini köşesine taşıdı.

Gerçek Gündem'e konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bizim sel felaketi nedeniyle programlarımız çıktı. Hem eş başkanlar hem grup başkanvekilleri olarak deprem ve sel bölgesindeyiz. O nedenle erteleme talebinde bulunduk" demişti.

Gazeteci, görüşme konusuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu görüşme gerçekleşecek. Destek açıklamasında da yöntem belirlenmeye çalışılıyor. Buradaki dil sıkıntı yaratmamalı. Çünkü bu görüşme Kılıçdaroğlu ile Emek ve Özgürlük İttifakı arasında olacak, Millet İttifakı’yla değil. Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın görüşmesi, pazarlık yapması siyasetin doğasına aykırı. Çünkü ikisi aynı Cumhur İttifakı gibi seçimlerde birbirinin rakibi. Burada niye kafalar karışıyor belli değil."