Millet İttifakı'ndan İzmir buluşması

Millet İttifakı temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde bir araya gelecek.

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Millet İttifakı'ndan İzmir buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5'inci gününde Millet İttifakı temsilcileri bir araya geliyor.

Saat 17.00’de başlayacak olan, ‘Yeniliğe Davet’ başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak.  

Sözcü’de yer alan habere göre, İYİ Parti'yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek.

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Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu CHP DEVA Partisi İYİ Parti Gelecek Partisi Saadet Partisi Demokrat Parti
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