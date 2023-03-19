Sinan Oğan: İki defa çıkarılan koruma kararını Süleyman Soylu kaldırdı

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valiliği Koruma Kurulu'nun kendisi için çıkardığı koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Sinan Oğan: İki defa çıkarılan koruma kararını Süleyman Soylu kaldırdı

Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kendisi için iki kez verilen koruma kararının Bakan Soylu tarafından engel olunduğunu açıkladı. 

"Tüm müracaatlarımız Soylu engeline takılmış durumdadır" diyen Oğan, "Türk milliyetçilerinin cumhurbaşkanı adayının koruma kararını çağrılıda tutmayı iyi niyetli bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazeteciler ve işadamlarının Bakan Soylu tarafından korunduğunu söyleyen Oğan, paylaşımında şunları yazdı:

"Ankara Valiliği koruma kurulunun iki defa çıkardığı koruma kararına rağmen bizzat Süleyman Soylu‘nun devreye girerek ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayının korumasını kaldırmasını Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Tüm müracaatlarımız Soylu engeline takılmış durumdadır. Nagehan Alçı başta olmak üzere Süleyman Soylu‘ya yakın bir kısım gazeteciler ve işadamları Süleyman Soylu tarafından korunurken Türk milliyetçilerinin cumhurbaşkanı adayının koruma kararını çağrılıda tutmayı iyi niyetli bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz.

O yaptığınız hesapları biliyoruz. Buradan uyarıyorum: Ateşle oynamayın!

Ayrıca Devlet sizin babanızın çiftliği de değildir. Günü geldiğinde Soylu’nun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız!"

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