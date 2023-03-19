İzmir’deki liderler buluşmasında Akşener yok

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi çalışmaları İzmir’de tam gaz sürüyor. Çarşamba ve perşembe günkü çalışmaları kaleme almıştım. Cuma ve cumartesi de moderasyonunu Özlem Gürses’in yaptığı ilgiyle izlenen AASSM’deki sunumlar, Bıçakçı Han’daki paydaş buluşmaları ile süren kongre ikinci gün akşamı Millet İttifakı’nın genel başkan yardımcılarının paneliyle sona erdi. CHP’den Faik Öztrak, İYİ Parti’den Ümit Özlale, DEVA’dan İbrahim Çanakçı, Gelecek’ten Feridun Bilgin, DP’den Bülent Şahinalp ve SP’den Sabri Tekir’in katıldığı paneli Güldem Atabay modere etti. Altı genel başkan yardımcısı, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin farklı bölümlerini anlattılar.

İKTİSAT KONGRESİNDE 3.-4. GÜN

“Yürüyüşe Davet” başlıklı Cuma günkü oturumlarda Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Thomas Faist, Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu, Sıtkı Şükürer, Prof. Dr. Cem Say, Kerim Rota, Muhittin Bilget, Alp Avni Yelkenbiçer, Emre Üçkardeşler, Dr. Ali Ercan Özgür, Prof. Dr. Şaduman Halıcı, Doç. Dr. Erol Köroğlu, Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Bilge Yılmaz ve Prof. Dr. Francis Fukuyama konuştu.

“Doğamıza Davet” başlıklı cumartesi günkü oturumların konuşmacıları ise şöyleydi:

Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Ö. Ahmet Ercan, Hiroyuki Unemori, Dr. Güven Eken, Dr. Murat Kubilay, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Prof. Dr. Vandana Shiva, Prof. Dr. Andrew McAfee.

Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Dr. Güven Eken, H. Unemori ve Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in konuşmalarını ayrı bir yere koyuyorum ki, iz bırakan sunumlardı. Unemori’nin iki deprem ülkesi Türkiye ve Japonya’yı kıyasladığı sunumu Türkiye’yi yönetenlere de yönetmeye aday olanlara da ders niteliğindeydi.

PAZAR GÜNDEMİ; KILIÇDAROĞLU İZMİR’DE

Bugün ise “Değişime Davet” başlığı altında iki oturum yapılacak. İlki, Swiss Otel Konferans Salonundaki 10.00-15.00 arasındaki izleyiciye kapalı kongrenin Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı.

Günün ikinci toplantısı ise 17.00’de AASSM’dek,i “Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması”. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile DP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanlarının katılacağı toplantıda İYİ Parti’yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek. Kongrenin kitapçığında yer almasına karşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in toplantıda yer almayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesi basın biriminin dün gece 23.00’e doğru geçtiği bültenle anlaşıldı. Bu gelişmeyi yorumsuz olarak aktarmakla yetiniyorum ancak şu kadarını söyleyeyim ki, Akşener’in bu oturuma katılmayacağı haftanın ilk gününden itibaren bilgim dahilindeydi.

İzmir, yarın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nu bekliyor. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilk kez geleceği İzmir’de coşkuyla karşılanacağını not edeyim. Hazırlıklar bunu gösteriyor. CHP İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu’nu Güzelyalı’daki AASSM önünde büyük bir kalabalıkla karşılamaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, Güzelyalı’ya daha önce sel felaketi sonrasında gelmiş ve bölgede inceleme yapmıştı. Evet, İzmir nefesini tuttu, onu bekliyor.