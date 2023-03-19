Kulis: AKP'de moraller bozuk, bazı seçim bölgelerinde listeyi doldurma sıkıntısı bile var

Gazeteci Sedat Bozkurt, bürokrasiden AKP'ye beklenen ilginin gelmediğini belirterek "Adaylık başvurusundaki azalma AKP’nin moralini hayli bozmuş durumda. Bazı seçim bölgelerinde listeyi doldurma sıkıntısı bile mevcut" dedi.

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Kulis: AKP'de moraller bozuk, bazı seçim bölgelerinde listeyi doldurma sıkıntısı bile var

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki aydan az bir süre kala kulislerde konuşulanları okurlarıyla paylaştı.

Bürokrasiden AKP'ye beklenen ilginin gelmediğini dile getiren Bozkurt, "Parti yönetiminin aday olması için davet ettiği bürokratlar bile adaylık başvurusu yapmadı" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Adaylık başvurusundaki azalma AKP’nin moralini hayli bozmuş durumda. Bazı seçim bölgelerinde listeyi doldurma sıkıntısı bile mevcut. Milletvekili olmak istediği bilinen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın istifa etmemiş olması hayli ilginç. Ahmet Davutoğlu’nun Fidan’a destek açıklamalarıyla bu durum ilişkili olabilir mi?

'HAYLİ GARİP BİR DURUM'

Sık sık adı dillendirilen Mehmet Şimşek’in durumu da merak uyandırıyor. Çünkü Şimşek kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle hem hükümetten hem de Türkiye’den kaçar gibi ayrılmıştı. Eleştirilerin nedeni IMF’ci ve Dünya Bankacı görüşleri savunmasıydı. Şimdi tekrar bakan olacağı konuşuluyor. Hayli garip bir durum doğal olarak."

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Seçim 2023 AKP
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