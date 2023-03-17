Kılıçdaroğlu 'Ev sahibine sorun' demişti: HDP'den ertelenen ziyarete ilişkin açıklama

GERÇEK GÜNDEM - SERCAN C. GÜLER

CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye yapacağı ziyaret ertelendi.

HDP’den yapılan açıklamada, ziyaretin ertelenme nedeni olarak ‘program yoğunluğu’ işaret edilmişti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Gerçek Gündem’e konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Yol Partisi ziyareti sırasında, kendisine HDP ziyaretinin ertelenmesi sorulduğunda, “Onu ev sahibine sorun” yanıtını vermişti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, konuya ilişkin Gerçek Gündem’e konuştu. Oluç, “Bizim sel felaketi nedeniyle programlarımız çıktı. Hem eş başkanlar hem grup başkanvekilleri olarak deprem ve sel bölgesindeyiz. O nedenle erteleme talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Oluç, “Görüşme ne zaman olacak?” sorusuna ise, “Henüz belli değil” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem