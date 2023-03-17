Hüda Kaya'dan milletvekilliği adaylığı kararı!

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 2023 seçimlerinde milletvekilliği adaylığına ilişkin açıklama yaptı.

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Hüda Kaya'dan milletvekilliği adaylığı kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağının kararlaştırılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, milletvekili adayı olmayacağını duyurdu.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili kardeşlerim! 28. dönemde milletvekili adayı olmayacağım. Halkımızın kanıyla, teriyle, göz yaşıyla taşıdığı emanetin hakkını tüm gücümle vermeye çalıştım. Hakkınızı helal ediniz. Partime, eş başkanlar ve tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şafak yakın. Berxwedan jiyane."

Hüda Kaya'dan milletvekilliği adaylığı kararı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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