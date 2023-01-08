Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu'nu kimseye kaptırmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi Proje ve Hizmet Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

'Ahmak' sözünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylediğini net bir şekilde ortaya koymasına rağmen 'Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği' iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir kez daha sahip çıkan ana muhalefet partisi lideri, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan, inşaatı duran tüm metro inşaatlarını yeniden başlattı. Şimdi bakın Esenyurt'a gelecek, metro hatlarını başlatıyor. Bazen hedefinden önce de hizmete açıyor. Şimdi ona da engel çıkarmaya çalışıyorlar. Nasıl olur da biz İBB Başkanı'nı görevden alırız. Bunun arayışı içerisindeler. Şunu kimse unutmasın, Ekrem Başkan'ı kimseye kaptırmayız. Onun tek hesap vereceği yer, 16 milyon İstanbulludur. CHP sıradan bir parti değildir, 100 yıllık Kuvayi Milliye ruhu vardır."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Biz CHP'yiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapmayız. Hangi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun siyasette belli bir mevkiye gelen kişi, o beldeye hiçbir ayrım yapmadan hizmet verir. Ahlak da bunu gerektirir. Adalet de bunu gerektirir. Seçim öncesi hep karalandılar. Sosyal yardımlar kesilecek, her şeye zam gelecek... Bütün bunların hepsi söylendi. Ama görüldü ki, uygulama bizi gösterdi ki halkı seven, halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar.

- Esenyurt'ta ciddi bir konut sorunu var. Daha doğrusu 'konut mağdurları' var. Parasını vermiş ama daireyi alamamış. Bu paralar toplanırken bu belediye ne iş yapıyordu? Bu paralar toplanırken bu iktidar ne yapıyordu? Vatandaş açıkça soyulurken iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez bunu dile getirmiştim. Bir insan başını sokabileceği ev istiyor. Para istemişsiniz, parasını vermiş. Şimdi bu kişi soruyor; 'Paramı ödedim benim dairem nerede?' diyor.

'ESENYURT BELEDİYE BAŞKANIMIZA 131 SORUŞTURMA AÇILMIŞ, AÇMAZSANIZ NAMERTSİNİZ'

- Belediye başkanımızın koltuğunu hazmettiler. Diğerlerinin tüm faturaları bizim belediye başkanımıza çıkarıldı. Ona rağmen belediye başkanlarımıza söyledim; 'Şikayet etmeyeceksiniz, her zorluğu aşacaksınız' dedim. Hepsi de böyle çalışıyor. Buranın bir beton ormanına dönüştürüldüğünü de biliyoruz. Kentte yaşayan birisi, çocuğunu alıp parka gitmek ister. Ama bunların hepsinin gözü dönmüş. Nerede boş bir alan gördüler, gökdelenleri diktiler. Şimdi belediye başkanımız yeşil alanları büyütmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Hakkında kaç taneydi başkan soruşturma? (Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a sesleniyor) 131 soruşturma açılmış. Açmazsanız namertsiniz. Alın teri dökmüşsen mesele yok. Sanmayın ki sadece Esenyurt'ta bunlar oluyor.

'EKREM İMAMOĞLU'NU KİMSEYE KAPTIRMAYIZ'

- Ekrem Başkan, inşaatı duran tüm metro inşaatlarını yeniden başlattı. Şimdi bakın Esenyurt'a gelecek, metro hatlarını başlatıyor. Bazen hedefinden önce de hizmete açıyor. Şimdi ona da engel çıkarmaya çalışıyorlar. Nasıl olur da biz İBB Başkanı'nı görevden alırız. Bunun arayışı içerisindeler. Şunu kimse unutmasın, Ekrem Başkan'ı kimseye kaptırmayız. Onun tek hesap vereceği yer, 16 milyon İstanbulludur. CHP sıradan bir parti değildir, 100 yıllık Kuvayi Milliye ruhu vardır.

“EN GEÇ İKİ YIL İÇİNDE BÜTÜN SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ SURİYE'YE DAVULLA ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ”

Başkanımız yurt dışından gelen pek çok yabancıya düşmanlık yapmadan kin tutmadan hizmet veriyor. Biz belediye başkanımızın öncülüğünde Suriyeli kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Engel oldular. Ne derseniz deyin en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız.

Biz halkı düşünüyoruz onlar ceplerini düşünüyor. Kefen de cep yok bu kadar yolsuzluğu ne yapacaksınız."