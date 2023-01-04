'İBB’ye yeni çökme modeli': AKP'li ilçe belediyeleri istedi, bakanlık devreye girdi: İki metro hattının inşaatını bize devredin

"Ahmak" sözüyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan, ardından işe alınan çalışanlar üzerinden 'terör' soruşturmasıyla karşı karşıya kalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu engelleme girişimleri sürüyor.

BAKANLIK, İBB’NİN METRO HATLARINI İSTEDİ

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, AKP'li ilçe belediyelerinin talebi üzerine yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce sürdürülen iki metro hattı inşaatının kendilerine devredilmesini istediği ortaya çıktı.

Belediyenin bu talebi reddettiği ve hukukçuların konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

“BUNLARI DA YENİ ÇÖKME MODELLERİ OLARAK KAYDA GEÇMEKTE FAYDA VAR”

Gelişmeye dair Gerçek Gündem'e değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu metro hatlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Pendik - Tuzla Metro Hattı'nın ikinci etabı, ikincisi Sancaktepe Emek Çekmeköy- Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı'na bağlı Yenidoğan - Cumhuriyet - Emek Hattı. Buralarla ilgili bakanlık, ilçe belediyelerinin talepleri üzerine 'buraların inşaatlarını bakanlığa devredin' diye yazı yazdı. Önceki dönemlerde de bakanlık tarafından devralınan metro hatları olurdu. Ama bunlar hiç ihalesi yapılmamış, inşaata başlamamış projelerdi. Bakanlık ilk defa ilçe belediyelerinin talepleri üzerine böyle bir uygulama yapıyor. Bunları da yeni çökme modelleri olarak kayda geçmekte fayda var tabii."

Balyalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ve benzeri işler tam da Ekrem Başkanın davası sırasında olması da çok çarpıcı. Biz İBB olarak bu hatlarla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu hatları İBB olarak biz yapacağız. Sonuç itibariyle yine Ulaştırma Bakanlığı üzerinden yeni engelleme çabalarını görüyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem